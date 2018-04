War es der "Würzburger Autoschlitzer"? Erneut Autos im Kreis Würzburg zerkratzt

Autokratzer in Veitshöchheim unterwegs





Belohnung erhöht



In der Nacht von Sonntag auf Montag sind neun Fahrzeuge durch einen Unbekannten beschädigt worden. Durch die Kratzer an Fahrzeugseiten und auf Motorhauben ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Hinweise von Zeugen nimmt die EKO Lackkratzer jederzeit entgegen.In der Nachtzeit zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, sind in Güntersleben in der Kräuterbergstraße und "Am Kehrlach" insgesamt neun dort geparkte Fahrzeuge zerkratzt worden. Die Beschädigungen sind nach aktuellem Ermittlungsstand der Sachbeschädigungsserie zuzuordnen und die Ermittlungskommission Lackkratzer hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.Ein Anwohner aus Veitshöchheim hatte gegen 04.30 Uhr über Notruf der Einsatzzentrale der Unterfränkischen Polizei mitgeteilt, dass er verdächtige Geräusche wahrgenommen hat. Bei Eintreffen mehrere Streifen in dem benannten Gebiet konnten keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Bei der Absuche der geparkten Fahrzeuge in den Straßenzügen wurden drei frisch beschädigte Pkw festgestellt, die nach den Feststellungen der EKO Lackkratzer allerdings nicht zu der Sachbeschädigungsserie passen.Die Unterfränkische Polizei bedankt sich dennoch ausdrücklich bei dem aufmerksamen Mitteiler und betont, dass die EKO Lackkratzer exakt auf derartige Hinweise, die sofort über den Notruf 110 übermittelt werden, angewiesen ist. Deshalb werden Anwohner und Passanten weiterhin gebeten, verdächtige Personen sofort über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Auch wenn bei den Zeugen Zweifel bestehen, ob ihre Feststellungen tatsächlich relevant sind, werden entsprechende Hinweise genauestens überprüft. Anrufe jederzeit auch unter Tel. 0931/457-2230.Das Bayerische Landeskriminalamt hat für Hinweise, die zur Ergreifung eines Tatverdächtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.