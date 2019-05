Wie bereits berichtet, war der 53-jährige Mann während eines genehmigten Ausgangs aus dem Zentrum für seelische Gesundheit in Würzburg verschwunden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben tagelang erfolglos.

Am Sonntag konnte der Gesuchte von Polizeibeamten in Schwabach aufgegriffen und zurück in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

Alle aktuell laufenden Suchen nach Vermissten gibt es in unserer Übersicht