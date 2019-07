Vermisster, auf Medikamente angewiesener Mann aus Würzburg ist wieder aufgetaucht

Die Würzburger Polizei hat in den vergangenen Tagen nach einem vermissten Senior gefahndet, der aufgrund einer Operation auf Medikamente angewiesen war. Der 77 Jahre alte Mann wurde letztmalig am Donnerstag gesehen, am Sonntag meldeten Angehörige den Mann vermisst.

Am Montag meldete das Polizeipräsidium Unterfranken schließlich den Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung. Der Senior ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt

In Franken, Bayern und ganz Deutschland sucht die Polizei immer wieder nach vermissten Menschen: Hier finden Sie Vermisstenfälle im Überblick.