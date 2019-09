Würzburg vor 1 Stunde

Urteil

Urteil im Bierkarussell-Prozess: Fünf Jahre Haft für Würzburger

Die Mithilfe in einem millionenschwere Steuerbetrug brachte einen Würzburger nun für fünf Jahre in Haft. Er hatte in einem sogenannten Bierkarussell 3600 angeblichen Bierlieferungen fingiert.