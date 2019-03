Unterfranken: Polizisten decken durch Zufall Straftaten auf

Gleich zwei Mal sind unterfränkische Polizeibeamte am Mittwoch auf ihrem Weg zum Dienst beziehungsweise auf ihrem Weg nach Hause besonders aufmerksam gewesen und konnten deshalb zufällig einen mit Haftbefehl gesucht Mann festnehmen sowie einen alkoholisierten Autofahrer stoppen.

Ein Würzburger Beamter entdeckte zufällig einen gesuchten 34-Jährigen

In Würzburg war ein Polizist gegen 17.55 Uhr auf dem Weg zu Arbeit. Zufällig erkannte er im Vorbeilaufen in der Grombühlstraße einen 34-jährigen Mann, der aktuell per Haftbefehl gesucht wird. Der Polizeibeamte wies sich dem Gesuchten anhand seines Dienstausweises aus und nahm diesen vorläufig fest und übergab ihn an eine zwischenzeitlich informierte Streife.

Ein unterfränkischer Polizist stoppte einen alkoholisierten Autofahrer

Ein Beamter des Polizeipräsidiums Unterfranken befand sich hingegen im Bereich Bessenbach gerade auf dem Heimweg vom Dienst, als er auf ein vor ihm fahrendes Auto aufmerksam wurde. Der Fahrer fuhr auffällig unsicher und in Schlangenlinien vor dem Polizeibeamten.

Bis zum Eintreffen einer von ihm unmittelbar verständigten Streife der Aschaffenburger Polizei, blieb der Beamte hinter dem Fahrzeug. Im Ortsteil Keilberg konnte der Streifenwagen den Fahrer schließlich stoppen. Der dort durchgeführte Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 2,2 Promille.

Beide Vorfälle konnten erfolgreich verfolgt werden

Während der 34-jährige Festgenommene in Würzburg in einer naheliegenden Justizvollzugsanstalt nun seine zweijährige Freiheitsstrafe absitzen wird, erwartet den 51-jährigen Autofahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

