Unterfranken: Kaminkehrer bestiehlt Kunden - Polizei sucht Geschädigte

Im November vergangenen Jahres haben die Würzburger und die Schweinfurter Polizei einen Mann aus der Schweinfurter Gegend wegen mehrerer Diebstähle überführt. Der 42-jährige Kaminkehrer hatte Zugang zu diversen Wohn- und Nebengebäuden sowie Dachböden und Kellerräumen.

Nachdem sich der Tatverdacht gegen den Schweinfurter erhärtet hat, wurde seine Wohnung durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, fanden sie in der Wohnung des Mannes umfangreiches Diebesgut. Die Polizei sucht aktuell noch nach den Geschädigten, die ihr Eigentum an den nicht zuordenbaren Gegenständen belegen können. Die Polizei sucht nach den Besitzern folgender Gegenstände:

eine rund 120 cm hohe Marien-Statue

ein Bundesverdienstkreuz samt Schatulle

eine antike Taschenuhr

diverse Gold- und Silbermünzen

Münz-Sets sowie Sammler- und Jubiläumsmünzen

ein kleiner goldener Schlüssel in auffälliger Form

Personen, die diese Dinge vermissen oder das Abhandenkommen eventuell noch nicht

bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der

Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch: Unterfranken - Einbrecher kurz nach der Tat gefasst.