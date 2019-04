In der Nacht auf Donnerstag kam es am Rennweg in Würzburg zu einer exhibitionistischen Handlung eines noch unbekannten Mannes gegenüber einer 24-jährigen Frau. Dies teilte die Polizeiinspektion Würzburg am Donnerstag mit.

Einer jungen Frau fiel um 02:15 Uhr in diesem Bereich ein Mann auf, welcher ihr stadteinwärts zu Fuß entgegen kam, sie anblickte und dabei Onanierbewegungen durchführte. Die Frau flüchtete und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Die Polizei gibt folgende Beschreibung des Täters heraus

Männlich

circa 35 Jahre alt

schlanke Figur

circa 180 cm groß

bekleidet mit einem weiß/grauen Trainingsanzug und weißen Sportschuhen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun nach Zeugen, die den unbekannten Mann bemerkt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

