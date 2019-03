A3 in Franken: Autobahn muss kurzzeitig komplett gesperrt werden

Im Rahmen der derzeit laufenden Abbrucharbeiten an der Talbrücke Heidingsfeld ist in der aktuellen Bauphase der Abbruch eines weiteren Pfeilerpaars, wenige Meter neben der Stuttgarter Straße, erforderlich. Das ursprünglich für Dienstag, den 5. März 2019, geplante Umziehen dieses Pfeilerpaars wird somit aufgrund der aktuellen Wetterlage (Sturmböen mit hohen Windgeschwindigkeiten) um einen Tag verschoben.

Das circa 60 Meter hohe Pfeilerpaar wird zusammen mit dem aufliegenden, circa 4 m breiten Brückenüberbauabschnitt, voraussichtlich am Mittwoch, den 6. März 2019, in ein vorbereitetes Fallbett kontrolliert umgezogen. Für den Umziehvorgang erfolgt aus Gründen der Verkehrssicherheit im Bereich der Talbrücke Heidingsfeld ein kurzzeitiges Anhalten beider Fahrtrichtungen des Verkehrs im Zuge der A3 durch die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried für circa 15 Minuten. Das Anhalten wird voraussichtlich in den Nachmittagsstunden zwischen 14 und 16 Uhr sein.

Weitere Straßensperrungen ausgeschlossen - Anwohner wurden bereits persönlich informiert

Weitergehende Straßensperrungen im Bereich der Talbrücke Heidingsfeld, insbesondere der Kreuzung Stuttgarter Straße / Giebelstädter Steige / Reichenberger Straße / Rottenbauerer Grund, sind nicht erforderlich. Die betroffen Anwohner wurden bereits über den anstehenden Abbruch des Pfeilerpaares direkt informiert. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die Verkehrsbehinderungen sowie die betroffenen Anwohner um Verständnis.

