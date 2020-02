A3: 17 Autos durch geplatzten Reifen beschädigt

Am Montag ist ein 63-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A3 in Richtung Würzburg gefahren. Etwa auf Höhe Stockstadt am Main ist aus bislang unbekannter Ursache am Auflieger ein Reifen geplatzt. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Reifenteile über die gesamte Fahrbahn der A3 verteilt.

Nachfolgende Autofahrer konnten den Teilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfassten diese mit ihren Fahrzeugen. Insgesamt 17 Fahrzeuge wurden durch die Trümmerteile beschädigt, zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die A3 musste zur Reinigung für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Aschließend ist der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei geflossen, bis die Fahrbahn nach etwa 90 weiteren Minuten wieder komplett für den Verkehr frei gegeben werden konnte.

Das Autobahnkreuz Altdorf auf der A3 war ebenfalls wegen eines Unfalls blockiert.