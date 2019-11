Mann belästigt Frauen an Uni Würzburg: Seit Juli 2019 hat ein 25-Jähriger im unterfränkischen Würzburg ungefähr 30 Frauen belästigt. Der junge Mann, so die zuständige Polizeibehörde in Würzburg, durchstreifte demnach den Campus Hubland auf der Suche nach Frauen. Er soll teilweise sehr aufdringlich eingefordert haben, dass sie ihm entweder selbst den Rücken massieren, oder ihm bei Rückenübungen helfen sollten.

Belästigung auf dem Campus in Würzburg: Die Polizei reagiert schnell

Nachdem die Polizei von den betroffenen Frauen auf den Mann aufmerksam gemacht wurde, konnten sie schnell die Identität des 25-Jährigen ermitteln. Jedoch wurde bei der Befragung der Zeugen auch deutlich, dass der Herr mit dem anscheinend schmerzenden Rücken nicht strafbar gehandelt habe.