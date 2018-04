Zwei Verletzte in Unterfranken: Abgefahrene Reifen und Regen - Auto prallt in Mittelleitplanke

Zwei Verletzte durch Aufprall



Am Freitagabend ist ein Auto mit abgefahrenen Reifen auf der A 7 im Kreis Würzburg in die Mittelleitplanke gekracht, nachdem der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Wie die Polizei mitteilt, sind in der Folge zwei Verletzte zu beklagen.Ein aus dem Kreis Hohenlohe stammender Mann war mit seinem Auto auf der Autobahn in Richtung Ulm unterwegs, als er etwa vier Kilometer vor der Anschlussstelle Estenfeld ins Schleudern geriet. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt regennass - und der Fahrer prallte in die Mittelleitplanke. Er kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.Durch den Aufprall wurden zwei seiner Mitfahrer, ein 29-Jähriger und eine 52 Jahre alte Frau, leicht verletzt. Laut Polizei wurden sie von den Rettungskräften in das nächst gelegene Krankenhaus gebracht. Die übrigen Insassen des Unfallautos blieben unverletzt.Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten schnell feststellen, dass die beiden Hinterreifen des Autos deutlich abgefahren waren. Den 31-jährigen Fahrzeugführer erwartet deshalb jetzt ein Strafverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.Für die Zeit der Fahrzeugbergung waren zwei Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben den eingesetzten Beamten der Verkehrspolizei Würzburg waren Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes sowie ein Helikopter samt Notarzt im Einsatz.