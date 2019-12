Ein 20-jähriger Autofahrer ist laut Bericht der Polizei Unterfranken am Sonntagnachmittag in Würzburg in der Mergentheimer Straße über eine rote Ampel gerast, nachdem er ab der Einmündung zum Wendelweg stark beschleunigt hatte und mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung zur Andreas-Grieser-Straße zugefahren ist. Laut Zeugenaussagen hat er dort das Rotlicht überfahren.

Unfall in Würzburg: Gehörlose Frau ging mit Hund spazieren

In diesem Moment ging eine 42-jährige gehörlose Frau mit ihrem Hund bei grüner Fußgängerampel über die Straße. Die Frau wurde vom Auto des 20-Jährigen, einem Mietwagen des Typs Mercedes AMG E 63 S, erfasst und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die 42-Jährige konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Ihr Hund wurde leicht verletzt.

Illegales Autorennen? Zweiter Fahrer wird gesucht

Bei den Ermittlungen ergaben sich schnell Hinweise darauf, dass im Vorfeld ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Laut Zeugenangaben soll ein silberner Pkw zeitgleich mit dem Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Mergentheimer Straße unterwegs gewesen sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet - gegen den 20-Jährigen und einen noch unbekannten Fahrer.

Noch am Dienstag wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkte richterliche Durchsuchungsbefehle in insgesamt vier Objekten vollstreckt. Es handelte sich hierbei um die Wohnadressen des Beschuldigten und den zur Tatzeit im schwarzen Mercedes befindlichen Personen. Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, welches nun ausgewertet werden muss.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes: Raser wird festgenommen

Weiter erließ der Ermittlungsrichter am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes gegen den 20-Jährigen. Im Haftbefehl wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, dass er durch seine Fahrweise den Tod der Frau zumindest billigend in Kauf genommen habe. Der junge Mann wurde in seiner Wohnung verhaftet - am Mittwoch wurde er dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Würzburg: Polizei sucht Zeugen und richtet Upload-Portal ein

Die Ermittlungskommission setzt zur Aufklärung des Falles und zur Erlangung weiterer Erkenntnisse auch auf Hinweise aus der Bevölkerung, von Zeugen des Unfalls oder anderen Personen, die sachdienliche Angaben machen können.

Wem sind bereits vor der Tat am Sonntagnachmittag im Bereich Heidingsfeld Fahrzeuge aufgefallen, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren?

Wer kann Hinweise zu dem gesuchten silbernen Mercedes mit MSP-Kennzeichen geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat an der Kreuzung Mergentheimer Straße/Andreas-Grieser-Straße oder darüber hinaus machen?

Wer den Ermittlern sachdienliche Fotos oder Videos zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, die Aufnahmen auf einem bereitgestellten Medien-Upload-Portal hochzuladen. Der Zugang zu dem Portal befindet sich auf der Homepage des Polizeipräsidiums Unterfranken . Die Weiterleitung der Dateien ist auch anonym möglich.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ist unter 0931/457-2230 zu erreichen.