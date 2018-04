Würzburg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagmittag, gegen 12:20 Uhr, verlor ein Motorradfahrer in Würzburg in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und verletzte sich schwer. Dies teilt die Polizei mit.Der 17-jährige Landkreisbewohner befuhr mit seiner "KTM" eine 90 Grad-Linkskurve in der Straße Am Handelshof. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde er geradeaus aus der Kurve hinausgedrückt und rutschte mitsamt seines Krades eine zwei Meter tiefe Böschung hinunter.Der Zweiradfahrer zog sich dabei einen komplizierten Bruch seines linken Unterschenkels zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.Das Leichtkraftrad wurde rundherum stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2000 Euro.