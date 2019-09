Würzburg: Motorrad kracht gegen Auto - 17-jähriger Biker schwer verletzt

Schwerer Unfall in Würzburg-Steinbachtal: Der Motorradfahrer war mit seiner 125er KTM am frühen Morgen gegen 1 Uhr auf der Mergentheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, wie die Polizei Würzburg berichtet. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein PKW der Marke BMW. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet der Jugendliche etwa auf Höhe der Hausnummer 21 in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert

Der Aufprall war so heftig, dass der junge Motorradfahrer über die Motorhaube geschleudert wurde und wenige Meter hinter dem PKW auf der Fahrbahn liegen blieb. Er wurde durch den umgehend verständigten Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Die 52-jährige Opelfahrerin erlitt einen Schock, der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Mergentheimer Straße war aufgrund der Unfallaufnahme kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Opel und der KTM entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen die durch den Sachbearbeiter der Polizei Würzburg-Stadt geführt werden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizei zu melden.

