Würzburg: Landwirt wird von seiner Maschine einklemmt und verletzt

In Rittershausen, einem Ortsteil von Gaukönigshofen, erlitt am Donnerstagnachmittag ein Landwirt im Ruhestand einen Unfall.Laut Polizeibericht wollte der 77-Jährige eine Saatbeetkombination, die auf Metallstützen stand, an einen Traktor anbauen. Eine Saatbeetkombination ist eine Mischung aus zwei landschaftlichen Geräten zur Saatbeetbearbeitung nach der Bodenbearbeitung durchs Pflügen.Bei dem Versuch das Gerät am Traktor anzubringen brach eine der Metallstützen ab. Der Rentner wurde zwischen der Saatbeetkombination und der Straße eingeklemmt. Er schaffte es allerdings seine Ehefrau zur Hilfe zu rufen, die den Traktor wegfuhr und ihn befreite.Der ältere Mann musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Er brach sich den linken Oberschenkel und erlitt eine tiefe Schnittwunde.