Flugzeug verunglückt in Würzburg

Feuerwehr bekämpft Brand auf Flugplatz

Zwei Verletzte durch Unfall

Große Rauchsäule zu sehen

Update, 11.20 Uhr: Startversuch misslingt - Frau im Krankenhaus

Ersten Informationen zufolge, ist das Kleinflugzeug beim Versuch zu starten von der Rollbahn abgekommen. Bei dem Unglück wurden eine Frau und ein Mann verletzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher inFranken.de.

Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr hat (Stand: 11.20 Uhr) den Brand auf dem Flugplatz unter Kontrolle.

Erstmeldung: Unglück in Würzburg - Kleinflugzeug kommt von Fahrbahn ab

Am Freitagvormittag (23. August 2019) hat sich ein Flugzeugunglück im unterfränkischen Würzburg ereignet. Dabei ist ein Kleinflugzeug von der Rollbahn abgekommen und in Brand geraten. Das berichtet die örtliche Feuerwehr gegenüber inFranken.de. Demnach ist eine große Rauchsäule am Himmel über Würzburg zu sehen.

Würzburg: Flugzeug verunglückt - zwei Verletzte

Aktuell kommt es "Am Schenkturm" zu einem großen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Das Unglück ist gegen 10.30 Uhr passiert. Laut Informationen der Feuerwehr wurden zwei Menschen verletzt - wie schwer, ist derzeit noch unklar. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Flugplatz am Schenkenturm: Hier ist das Flugzeug verunglückt

tu