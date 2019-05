Würzburg/Bayern: Traktor prallt gegen Auto und Haus - Fahrer stirbt trotz Reanimation

Im Würzburger Stadtteil Versbach hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet, bei dem ein Traktorfahrer ums Leben kam.

In der abschüssigen Straße "Zum Tännig" geriet ein Traktor gegen 15 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde in der Folge mehrere Meter verschoben. Anschließend touchierte der drei Tonnen schwere Traktor nach Polizeiangaben noch die Fassade eines Wohnhauses.

Traktorfahrer stirbt trotz Reanimation

Rettungskräfte bargen den 61-jährigen Fahrer der Landmaschine und reanimierten den Mann umgehend. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb der Traktorfahrer jedoch. Ein Sachverständiger sollte an der Unfallstelle klären, was sich genau zugetragen hat. Der tödliche Ausgang war laut Polizei nicht mit dem Schadensbild in Einklang zu bringen.

Die Polizei geht derzeit von einer medizinischen Ursache für den Tod des Traktorfahrers aus, welche den Unfall anschließend bedingte. Die Polizei schätzt den Schaden an Traktor, Auto und Hausfassade auf rund 11.000 Euro.

Im bayerischen Wertach hat sich am Wochenende auch ein schwerer Traktorunfall ereignet. Der Fahrer überschlug sich mit seiner Landmaschine und einen Abhang hinab.