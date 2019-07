Schwerer Fahrradunfall in Unterfranken: Am Samstagabend (6. Juli 2019) hat sich im unterfränkischen Würzburg ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer verunglückt ist. Informationen der örtlichen Polizei zu folge, übersah ein Autofahrer den 27-jährigen Radler als er aus einem Grundstück herausfuhr. Dabei krachte das Auto in den Radfahrer.

Fahrradunfall in Würzburg: 27-Jähriger fährt auf falscher Seite

Der 27-jährige Radler wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Würzburger Krankenhaus.

Eine Frau, die zum Unfallzeitpunkt zufällig mit ihrem Hund vorbeilief, konnte gegenüber der Polizei wichtige Zeugenangaben zum Unfallhergang machen. Der Vorfall ereignete sich in der Mergentheimer Straße gegen 18.40 Uhr.

