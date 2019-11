In der Zeppelinstraße in Würzburg (Unterfranken) hat sich am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem nach ersten Informationen ein Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein soll. Das teilte die Feuerwehr Würzburg in einer ersten Meldung mit.

Vor Ort befreiten die Einsatzkräfte den Fahrer, der mit seinem Fahrzeug offenbar von der Straße abgekommen war. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auch die Unfallursache ist am Abend noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Der Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen.