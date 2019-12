Ein Autofahrer fuhr am Freitagnachmittag (6. Dezember 2019) in der Würzburger Steidlestraße ein kleines Kind an. Anschließend floh der Autofahrer, berichtete der Junge der Polizei.

Junge will Auto ausweichen und wird trotzdem erfasst

Der Junge fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Steidlestraße. Plötzlich kam ihm ein rotes Auto entgegen, das auf den Gehweg kam. Der Junge weichte auf die Straße aus, wurde jedoch von dem Fahrzeug gestreift und stürzte zu Boden.