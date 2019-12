Erstmeldung: Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtet, hat ein Auto gegen 17.15 Uhr in Würzburg in der Mergentheimer Straße in Höhe Kupsch eine Fußgängerin mit hoher Geschwindigkeit erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt, die Straße wurde vollgesperrt. Ein Sachverständiger ist zur Unfallstelle unterwegs.

