Würzburg: 7-Jährige von Auto angefahren - Fahrer fährt weiter

Mädchen angefahren - Zeugen gesucht



In der Den Haager Straße in Würzburg wurde am Mittwochnachmittag ein siebenjähriges Mädchen von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Die Siebenjährige wurde verletzt und musste in die Kinderklinik.Laut Polizeibericht hat das Mädchen gegen 15 Uhr mit ihrem Roller die Straße überquert, als es zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Auto kam. Der Unfall passierte auf der Höhe der Hausnummer vier.Der Fahrer, der laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt ist, stieg zwar aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchen, stieg anschließend aber wieder in sein Auto und fuhr weiter. Er kam nicht seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nach. Der Autofahrer leistete auch keine Hilfe.Das junge Mädchen erlitt durch den Unfall Prellungen und Schürfwunden. Sie musste ambulant in der Würzburger Kinderklinik behandelt werden.Die Polizei erfuhr von der Fahrerflucht erst, als die Eltern am Abend eine Anzeige erstatteten. Der Unfall soll mindestens von einem älteren Mann mit Gehhilfe beobachtet worden sein. Der Zeuge hat sich aber bis jetzt noch nicht gemeldet.Die Polizei ermittelt nun wergen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht dringend nach Zeugen. Hinweise zu dem flüchtigen Auto und dem Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter 0931/4572230 entgegen.