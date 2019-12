Würzburg: 20-Jähriger rast über rote Ampel und erfasst Fußgängerin

Ein 20-jähriger Autofahrer ist laut Bericht der Polizei Unterfranken am Sonntagnachmittag in Würzburg in der Mergentheimer Straße über eine rote Ampel gerast, nachdem er ab der Eimündung zum Wendelweg stark beschleunigt hatte und mit hoher Geschwindigkeit auf die Kreuzung zur Andreas-Grieser-Straße zugefahren ist. Laut Zeugenaussagen hat er dort das Rotlicht überfahren.

In diesem Moment ging eine 42-jährige Frau mit ihrem Hund bei grüner Fußgängerampel über die Straße. Die Frau wurde vom Auto des 20-Jährigen erfasst und wurde schwer verletzt.

Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und ist außer Lebensgefahr. Das Fahrzeug und der Führerschein des jungen Mannes wurden vor Ort von der Polizei sichergestellt.

Die Mergentheimer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung stadteinwärts vollgesperrt. Gegen den 20-jährigen Pkw-Fahrer wird nun unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und weiterer Delikte ermittelt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet im Zusammenhang mit dem Unfall weitere Zeugen, sich unter 0931/457-2230 zu melden:

Wer konnte den Unfall am Sonntagnachmittag beobachten?

Wer kann Hinweise zu einem zweiten - möglicherweise ebenfalls beteiligten -Fahrzeug (silberner Mercedes mit MSP-Kennzeichen) machen, welches zeitgleich mit dem Mercedes AMG mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Mergentheimer Straße gefahren sein soll.

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?