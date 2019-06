Update: Ein Fahrstreifen in beiden Richtungen der A3 frei

Laut Informationen der Polizei wurden gegen 16.45 Uhr in beiden A3-Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrstreifen wieder freigegeben.

Vollsperrung auf der A3 in Franken - Aufräumarbeiten dauern bis in die Abendstunden: Am Dienstagvormittag (4. Juni 2019) ist es auf der A3 bei Würzburg (Unterfranken) zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Vier Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Laut Informationen der örtlichen Polizei krachten dabei ein Lkw und ein Wohnmobil ineinander. Der Sattelzug durchbrach daraufhin die Mittelleitplanke und kollidierte mit einem Auto. Der schwere Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr zwischen den A3-Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg-Randersacker.

A3 bei Würzburg: Lkw kracht nach Wohnmobil-Crash in Gegenverkehr

Der Zusammenprall zwischen dem Sattelzug und dem Wohnmobil passierte in Fahrtrichtung des mittelfränkischen Nürnbergs. Durch den Crash im Gegenverkehr wurde das Auto von der A3 abgedrängt und verunglückte eine Böschung hinab. Der Wagen landete schließlich auf dem Dach. Der Lkw kam gerade noch so vor steilen Böschung zum Stehen. Laut Polizei drohte der Lkw zwischenzeitlich die Böschung hinabzustürzen.

Familie aus Mittelfranken schwer verletzt: Chaos auf der A3

Im verunglückten Auto saß eine Familie aus dem mittelfränkischen Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim: Der 41-jährige Fahrer, eine 35-jährige Frau sowie ein einjähriger Junge wurden schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber beziehungsweise einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Wie die örtliche Feuerwehr berichtet, konnten sich zwei der drei Verunglückten selbst aus dem Wagen befreien. Eine Person musste durch die Einsatzkräfte befreit werden.

Im Wohnwagen, der mit dem Lkw kollidierte saß ein Ehepaar aus dem Landkreis Rosenheim. Der 76-Jährige und die 70-Jährige kamen mit dem Schrecken davon. Auch der Lkw-Fahrer (39), der aus dem niedersächsischen Cloppenburg stammt, kam mit dem Schrecken davon. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus und wird doch beobachtet.

Laut Informationen der Polizei sowie der Feuerwehr werden die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in den Dienstagabend dauern.

