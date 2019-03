Marktheidenfeld vor 14 Minuten

Autobahn gesperrt

Unterfranken: Explosionsgefahr und Sperrung nach Lkw-Brand auf A3 - Rettungsgasse blockiert

Die A3 in Unterfranken musste am Dienstag gesperrt werden: Ein Sattelzug fing laut Polizei in einer Baustelle Feuer. Die Rettungsfahrzeuge konnten die Einsatzstelle nicht über die Autobahn erreichen. Alle Infos im Überblick.