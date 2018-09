Übersehen: Autofahrerin (94) erfasst Ehepaar - beide müssen schwer verletzt ins Krankenhaus

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Innenstadt von Ochsenfurt (Landkreis Würzburg). Eine 94-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto die alte Mainbrücke Richtung Altstadt und bog nach rechts in den Vorhof ein. Die betagte Fahrzeugführerin übersah dabei ein die Straße überquerendes Ehepaar.

Die beiden Fußgänger im Alter von 79 und 77 Jahren wurden von dem Auto erfasst. Wie die Polizei berichtet, mussten sie mit Knochenbrüchen sowie zahlreichen Prellungen in die Mainklinik Ochsenfurt eingeliefert werden.

Da an der Fahrtüchtigkeit der Fahrerin aufgrund ihres hohen Alters Zweifel bestehen, bat die Polizei die Führerscheinstelle um entsprechende Überprüfung.