Kleinochsenfurt vor 25 Minuten

Tödlicher Unfall am Abend in Franken: Fußgängerin frontal von Auto erfasst

Am Donnerstagabend ereignete sich in Kleinochsenfurt im Landkreis Würzburg ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine Frau wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst, sie starb noch an der Unfallstelle.