In den frühen Donnerstagmorgenstunden hat sich auf der A3 bei Helmstadt im Landkreis Würzburg ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Lkw-Fahrer kam in der Folge eines Zusammenstoßes mit einem weiteren Lkw ums Leben. Wie die Polizei berichtet, wurden drei weitere Menschen teils schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer gegen 0.45 Uhr auf der A3 zwischen der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und der Anschlussstelle Helmstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer des Sattelzuges auf einen vorausfahrenden Lkw auf. In der Folge des Zusammenstoßes wurde der 64-Jährige eingeklemmt und tödlich verletzt.

Der vorausfahrende Lkw-Fahrer (23) wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Ein nachfolgender Berufskraftfahrer erkannte die Situation laut Polizeibericht offenbar zu spät und fuhr mit seinem Gliederzug in die Unfallstelle. Der 58-jährige Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 30-jähriger Ersthelfer hat sich bei seiner Hilfeleistung ebenfalls leicht verletzt und wurde auch vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Zudem wurde ein weiterer Lkw durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Verkehrspolizei Biebelried übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Auch eine Sachverständige und ein Staatsanwalt waren vor Ort.

A3 noch teilweise gesperrt - Umleitung ist eingerichtet

Die A3 war in Richtung Nürnberg in der Nacht für einige Zeit voll gesperrt. Seit dem Morgen wird der Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Einsatzkräfte vor Ort sind bemüht, in Kürze zwei weitere Fahrspuren freizugeben, um einen größeren Verkehrsfluss zu ermöglichen. Die rechte Fahrspur und der Standstreifen werden noch bis in den frühen Vormittag blockiert bleiben.

Eine Umleitung ist eingerichtet. Mit Verkehrsbehinderungen in dem Bereich ist allerdings noch einige Zeit zu rechnen, wie die Polizei mitteilt. Auch am Tag zuvor war die A3 in Richtung Nürnberg stundenlang gesperrt. Ein Lkw mit Farbe ist umgekippt - die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag.