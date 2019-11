Würzburg vor 50 Minuten

Tödlicher Arbeitsunfall

Tödlicher Betriebsunfall in Würzburg: Arbeiter stürzt von Rohbau in die Tiefe - 35-Jähriger kommt ums Leben

In Würzburg hat sich am Dienstag ein tödlicher Betriebsunfall ereignet. Während seiner Tätigkeit auf einer Baustelle stürzte ein 35-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe. Hierbei zog er sich tödliche Verletzungen zu.