Schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2294: Am Dienstagmorgen (24. März 2020) hat sich in Unterfranken ein Verkehrsunfall ereignet. Darüber informiert das Polizeipräsidium Unterfranken in einer ersten Meldung.

Demnach ist der Unfall auf der St2294 zwischen Rimpar und Gramschatz passiert. Die Staatsstraße verbindet die Stadt Würzburg und Arnstein im Landkreis Main-Spessart und läuft parallel zur A7. Der Streckenabschnitt, auf dem der Unfall passiert ist, führt durch den bekannten Gramschatzer Wald. Wo genau die Unfallstelle liegt ist aktuell noch nicht bekannt.

St2294: Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

Um 6.27 Uhr informierte die Polizei über den Vorfall. Kurz vorher ist der Unfall passiert. Die Polizei ist aktuell vor Ort . Nach Auskunft der Einsatzzentrale des Präsidiums Unterfranken befindet sich das Unfallauto neben der Straße im Wald.

Die Lage vor Ort ist nicht bekannt. Mit Behinderungen muss allerdings gerechnet werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die St2294 nach Möglichkeit zu meiden.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert diese Meldung, sobald gesicherte Informationen vorliegen.