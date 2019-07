Würzburg vor 1 Stunde

Hinterrad löste sich

Spektakulärer Unfall in Franken: Traktor stürzt samt Fahrer (21) und Anhänger um

In der Reuterstraße in Würzburg ist am Dienstag ein Traktor samt angehängter Spritzmaschine umgekippt. Die Bergung gestaltete sich schwierig.