Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkws kam es am Mittwochvormittag in Rottendorf. Eine Fahrschülerin wollte an einer Pannenstelle auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Kitzingen vorbei fahren. Das vermeldet die Polizei.

Rottendorf: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Die Fahrerin eines Fahrschulautos hatte ihren Pkw beim langsamen Vorbeifahren an der Pannenstelle abgewürgt. Die nachfolgenden zwei Pkws konnten rechtzeitig bremsen, wurden aber von einer dahinter fahrenden 39-jährigen Skoda-Fahrerin auf das Fahrschulauto geschoben.

Insgesamt wurden 4 Personen, darunter ein fünfjähriges Kind, welches im auffahrenden Skoda saß, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Kind und die 39-jährige Frau in die Klinik. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Die hinteren drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

