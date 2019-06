Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, hat sich am Samstagabend gegen 17.47 Uhr ein schwerer Unfall im Landkreis Würzburg in Unterfranken ereignet.

Auf der Bundesstraße 19 sind nach ersten Angaben auf der Höhe von Reichenberg zwei Menschen ums Leben gekommen. An dem Unfall waren zwei Motorräder und ein Sprinter beteiligt, wie ein Polizeisprecher inFranken.de bestätigte.

Offenbar kollidierten die beiden Motorräder mit dem Sprinter. Nach Angaben der Polizei waren beide Motorräder mit jeweils zwei Menschen besetzt. Zwei von ihnen kamen ums Leben. Die beiden anderen wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Sprinters wurde leicht verletzt. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Ein Sachverständiger sowie die Staatsanwaltschaft sind vor Ort. Die Bundesstraße ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald der Redaktion mehr Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.