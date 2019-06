Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, hat sich am Samstagabend gegen 17.47 Uhr ein schwerer Unfall im Landkreis Würzburg in Unterfranken ereignet.

Zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der B19 zwischen Würzburg und Giebelstadt sind am frühen Samstagabend ein Motorradfahrer und seine Sozia ums Leben gekommen. Die Fahrer eines weiteren doppelt besetzten Motorrads wurden schwer verletzt.

Der Fahrer eines am Unfall beteiligten Sprinters kam leicht verletzt in eine Klinik. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Ein Sachverständiger kam vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang waren die beiden jeweils mit zwei Personen besetzten Motorräder gegen 17.45 Uhr auf der B19 von Würzburg aus kommend in Fahrtrichtung Giebelstadt unterwegs.

Schwerer Unfall mit Sprinter und Motorradfahrer

Etwa auf Höhe von Reichenberg kam den beiden im dortigen Kurvenbereich ein 51-jähriger Sprinterfahrer aus dem Main-Tauber-Kreis entgegen. Dem Sachstand nach kam es nacheinander zu einer seitlichen Kollision des Sprinters mit den beiden Motorrädern. Die Kradfahrer stürzten, eines der beiden Motorräder fing Feuer. Der Sprinter kam im Straßengraben auf der Seite zum Liegen.

Dem Sachstand nach kam für den 54-jährigen Motorradfahrer und seine ein Jahr ältere Sozia, die beide aus dem Landkreis Würzburg stammen, jede Hilfe zu spät. Die beiden anderen Motorradfahrer im Alter von 58 und 55 Jahren wurden schwer verletzt nach einer notärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

B19 wurde komplett gesperrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg, deren Vertreter sich vor Ort ein Bild machte, wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Von seinen Begutachtungen erhoffen sich die Beamten nähere Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang.

Die B19 war für bis circa 21.45 Uhr komplett gesperrt. Mit Unterstützung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren wurde der Verkehr abgeleitet. Außerdem kümmerten sich die Floriansjünger gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen samt Kran um die erforderlichen Bergungs- und Aufräumarbeiten. Ein Notfallseelsorger betreute die Anwesenden.

