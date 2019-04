Landkreis Würzburg: Feuerwehr und Rettungswagen kollidieren - zwei Verletzte

Auf dem Weg zu einem Einsatz in Reichenberg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und einem Rettungswagen.

Beide Fahrzeuge waren mit Sonderwegerecht und Blaulicht unterwegs, hatten jedoch kein Martinshorn eingeschaltet. In der Reutersgasse kam es dann zu einem Zusammenstoß der Einsatzfahrzeuge. Die beiden Insassen des Rettungswagens erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

