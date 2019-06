Höchberg vor 2 Stunden

Betriebsunfall

Arbeitsunfall in Unterfranken: Mann erleidet schreckliche Brandverletzung

In Höchberg im Landkreis Würzburg ist es am Dienstag (18. Juni) in einer Druckerei zu einem Unfall gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden, einer musste in eine Spezialklinik gebracht werden.