Eilmeldung: Flugzeug bei Würzburg abgestürzt

Am Flugplatz Würzburg-Schenkenturm soll es laut ersten Informationen der Feuerwehr am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen sein: Ein Leichtflugzeug sei in der Nähe des Flugfeldes abgestürzt.

Ein Sprecher der Polizei in Unterfranken bestätigte auf Nachfrage von inFranken.de den Absturz. Demnach sei ein Ultraleichtflieger wohl kurz nach dem Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

An Board des Fliegers seien nach ersten Informationen zwei Menschen gewesen. Über die Schwere ihrer Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Zur Zeit (16.50 Uhr) läuft der Einsatz noch.

Der Flugplatz Schenkenturm ist der lokale Startplatz des Flugsport-Club Würzburg.