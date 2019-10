B8/A7: BMW flüchtet mit 200 Stundenkilometer vor Polizei - erst 80 Kilometer später festgesetzt

Bereits am Sonntag (29.09.19,) gegen 11.30 Uhr, sollte auf der B8, Fahrtrichtung Kitzingen, ein schwarzer 1er BMW, von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Wie die Polizeiinspektion Würzburg-Land berichtet, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von teilweise bis 200 km/h vor der Polizei.

Polizei kann Mann kontrollieren - aber erst in Ansbach

Im weiteren Verlauf fuhr er an der Anschlussstelle Rottendorf auf die A7 in Richtung Süden. Dort verlor sich zunächst seine Spur. Er konnte später von der Polizei in Ansbach - also gut 80 Kilometer entfernt - festgestellt und kontrolliert werden.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die vom Flüchtigen eventuell gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der PI Würzburg-Land und der Telefonnummer 0931-4571630 zu melden.

