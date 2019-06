Tödlicher Unfall in Unterfranken: Am Dienstagnachmittag (18. Juni 2019) hat sich auf der B19 zwischen Estenfeld und Maidbronn (Kreis Würzburg) ein Unfall ereignet. Dabei kam ein 27-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Der Biker war gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Maidbronn unterwegs, als er plötzlich bremsen musste.

Tödlicher Unfall auf B19: Junger Motorradfahrer stirbt im Kreis Würzburg

Ihm kam ein Traktor entgegen, der nach links abbiegen wollte. Beim Bremsvorgang kam der 27-Jährige mit seinem Motorrad zu Fall und krachte gegen den Traktor. Der junge Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu, denen er noch auf der Bundesstraße erlag. Die Bundesstraße wurde daraufhin bis in den Dienstagabend hinein gesperrt. Ein Team der Notfallseelsorge ist vor Ort und betreut die Angehörigen.

Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen, da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist. Zeugen können sich unter 0931/457-2230 bei der zuständigen Polizei melden.

Lkw kracht in Radfahrerin: Frau verliert in Nürnberg ihr Leben

Am frühen Dienstagabend hat sich auch in Nürnberg ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Fahrradfahrerin verlor dabei ihr Leben.

Im Video: So setzen Sie einen Notruf richtig ab