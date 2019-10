Helmstadt vor 58 Minuten

Unfall

A3: Stau nach Lkw-Unfall - ein Schwerverletzter, Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall auf der der A3 in Unterfranken: Am Dienstagnachmittag hat es auf der Autobahn 3 bei Würzburg gekracht. Der Verkehr staut sich in Richtung Nürnberg, weshalb der Bereich weiträumig umfahren werden sollte.