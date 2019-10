Lkw-Unfall auf der A3 bei Würzburg: Laut Polizei Unterfranken ist es am Dienstag (22. Oktober 2019) kurz vor 16 Uhr zu einem schweren Unfall auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West in Fahrtrichtung Nürnberg gekommen.

Der Verkehr staut sich dort aktuell. Als Umleitung wird die U91 empfohlen.