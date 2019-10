A3 nach schwerem Unfall vollgesperrt: Am Dienstagmittag (8. Oktober 2019) hat sich auf der A3 bei Helmstadt (Kreis Würzburg) ein Verkehrsunglück ereignet. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge, wurden dabei drei Menschen verletzt. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

A3 bei Würzburg: Vollsperrung nach schwerem Unfall