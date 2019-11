Auf der A3 bei Würzburg ist am Freitag (8. November 2019) ein Lkw verunglückt. Gegen 12 Uhr platzte ein Reifen des Sattelzuges, wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte. Dadurch wurde auch der Tank des Lkw aufgerissen. Große Mengen an Diesel lief aus und flutete die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt.

In den Mittagsstunden kommt es deshalb zu erheblichem Stau auf der Autobahn. Laut ersten Angaben der Polizei wurde zwar gegen 13.45 Uhr eine von drei Spuren wieder freigegeben. Allerdings staut es sich Augenzeugen zufolge auf mehreren Kilometern zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Randersacker und Würzburg-Heidingsfeld. Feuerwehren sind derzeit mit der aufwendigen Reinigung der A3 beschäftigt.

A3 bei Würzburg: Lkw-Fahrer unverletzt

Der 40-Tonner wurde zudem an einer der Hauptachsen beschädigt. Der Lkw muss deshalb abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb hingegen unverletzt. verkehrsinformationen.de empfiehlt die U28 als Umleitung.

Auf der A3 bei Würzburg hat zuletzt eine umherfliegende Metallstange mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Fall nach Zeugen.