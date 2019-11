Update, 13.30 Uhr: Verkehrslage hat sich normalisiert

Nach dem Verkehrsunfall auf der A3 hat sich die Verkehrslage wieder normalisiert. Der Stau hat sich wieder aufgelöst.

Verkehrsunfall auf der A3: Stau legt Verkehr lahm

Auf der A3 in Unterfranken ist es am Freitagmittag (15. November 2019) zu einem Unfall gekommen. Das Verkehrsunglück hat sich zwischen Helmstadt (Kreis Würzburg) und Wertheim-Lengfurt (Kreis Main-Spessart) ereignet. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

A3-Unfall bei Helmstadt: Stau am Mittag

Der Unfallalarm ging bei der Polizei gegen 11.30 Uhr ein. In Fahrtrichtung Frankfurt kommt es am Mittag zu massiven Verkehrsbehinderungen. Augenzeugen berichten von kilometerlangem Stau und Verkehrsstillstand. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

