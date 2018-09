Überfall in Würzburg: Drei Unbekannte rauben Mann in der Innenstadt aus

Von drei Unbekannten ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 41-Jähriger in Würzburg überfallen worden. Die Täter stießen den Mann um und raubten den Geldbeutel sowie das Handy. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Es war gegen 1 Uhr, als die drei Täter den 41-Jährigen am Bahnhofsvorplatz überfielen und seinen Geldbeutel sowie sein Handy raubten. Da die Anzeigenerstattung erst einige Stunden später erfolgte, verliefen die ersten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Daher setzt die Kripo Würzburg zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.