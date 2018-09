Trinkwasser in Unterfranken verunreinigt: Diese Gemeinden müssen ab sofort abkochen

Für die Landkreise Würzburg und Main-Spessart gilt ab sofort ein Abkochgebot für Trinkwasser: Bei einer Untersuchung wurden kürzlich Verunreinigungen festgestellt.

Das Gesundheitsamt und der Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) haben eine Pressemitteilung herausgegeben, in der vor verunreinigtem Trinkwasser in den beiden Landkreisen gewarnt wird. Betroffen sind diejenigen Gebiete, die an das Netz des FWM angeschlossen sind. Konkret handelt es sich dabei um die Gemeinden Eisingen, Erlabrunn, Helmstadt mit Holzkirchhausen, Hettstadt, Höchberg, Kist, Leinach, Neubrunn mit Böttigheim, Thüngersheim, Uettingen, Waldbüttelbrunn mit Roßbrunn und Mädelhofen, Zell und Zellingen mit Retzbach.

Laut Angaben der FWM wurde bei einer routinemäßigen Untersuchung von Trinkwasserproben eine erhöhte Anzahl von Enterokokken festgestellt, die den normalen Grenzwert überschritt. Der Bevölkerung wird daher empfohlen, das Trinkwasser bis auf Weiteres abzukochen. Der Zweckverband empfiehlt dafür, das Wasser zum Abtöten von Krankheitserregern kurz kräftig sprudelnd aufzukochen. Diese Vorsichtmaßnahme gilt vor allem für die Getränke- und Lebensmittelvorbereitung, das Abwaschen von Lebensmitteln, das Geschirrspülen von Hand, Zähneputzen und die Versorgung von Haustieren. Außerdem wird empfohlen für die Zubereitung von Babynahrung zunächst auf Mineralwasser umzusteigen.

Der Zweckverband kümmert sich nun darum, die Verunreinigungen aus dem Trinkwasser zu beseitigen, dies kann allerdings einige Tage dauern. Betroffene Haushalte sollten dabei beachten, dass für die Bereinigung Chlor eingesetzt wird. Das Trinkwasser könnte dadurch den typischen Chlorgeruch annehmen, was allerdings nicht gesundheitsschädigend ist.

Das Gesundheitsamt Würzburg Stadt und Land hat zudem eine Notfall-Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0931/8003-5984 können sich Bürger bei Nachfragen melden.