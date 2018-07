Würzburg vor 5 Stunden

Brand

Tonnenweise Altpapier in Flammen: Stundenlanger Großeinsatz der Feuerwehr in Würzburg

Über sechs Stunden beschäftigte die ein Brand in er Abfallverwertungsfirma die Feuerwehren in Würzburg. Tonnenweise Altpapier stand in Flammen.