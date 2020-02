"Through the Darkest of Times": Fränkische Game-Firma veröffentlicht Computerspiel mit Hakenkreuzen

Geht es in Videospielen um Nazis, so sind sie oft der entpersonifizierte Feind: gesichtslos und ultimativ böse. Wie zum Beispiel in der "Wolfenstein"-Reihe, dort soll der Spieler sie ohne schlechtes Gewissen wegballern. Auch das Indie-Spiel "Through the Darkest of Times" des internationalen Publishers HandyGames aus Giebelstatd (Landkreis Würzburg) behandelt nun zwar die Jahre 1933 bis 1945 - doch die Macher gehen dabei einen anderen Weg.

Zunächst fällt da der visuelle Stil auf. Obwohl das Spiel eines der ersten in Deutschland ist, in denen bislang verbannte Symbole verfassungswidriger Organisationen wie Hakenkreuze und der Hitlergruß gezeigt werden. Dass auf derartige visuelle Details bei "Through the Darkest of Times" nicht verzichtet wird, hat seinen Grund.

Trotz NS-Symbolik: "Kein Leni-Riefenstahl-Spiel"

"HandyGames hätte das historische Spiel auch ohne NS-Symbolik veröffentlicht, jedoch trägt die aktuelle Version mit Hakenkreuzen zur drückenden und realistischen Atmosphäre bei. Vor allem durch die USK-12-Freigabe in Deutschland kann sich nun eine junge Zielgruppe mit der Geschichte auseinandersetzen und somit ihre eigenen Eindrücke sammeln und durch bewusste Entscheidungen im Game die Rolle einer Widerstandsgruppe erleben", erläutert HandyGames-Geschäftsführer Markus Kassulke auf Nachfrage von inFranken.de.