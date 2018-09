Würzburg vor 1 Stunde

Versteigerung

Teure Papiere in Würzburg: Eine Unterschrift von Goethe kostet 15.000 Euro

In Würzburg kommen am Samstag zwei historische Dokumente unter den Hammer: Die älteste deutsche Aktie sowie ein von Goethe unterschriebenes Wertpapier. Doch dafür müssen Sammler richtig tief in die Tasche greifen.