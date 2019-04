Würzburg vor 1 Stunde

Urteil

Unterfranken: Mann sticht auf Ex-Frau ein und greift neuen Freund an - Täter verurteilt

Ein 47-jähriger Mann hatte seine Ex-Frau sowie ihren neuen Lebensgefährten in Sulzfeld am Main (Landkreis Kitzingen, Unterfranken) mit einem Messer angegriffen. Jetzt wurde er dafür in Würzburg verurteilt.